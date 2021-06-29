Новое поражение: у певицы МакSим нашли еще один серьезный недуг

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. У находящейся в искусственной коме певицы МакSим выявили еще одно заболевание: об этом рассказали источники "МК".
Марину Максимову госпитализировали 15 июня после скандала в Казани. У звезды выявили пневмонию с 40-процентным поражением легких, но результаты теста на коронавирус оказались отрицательными. После этого ее ввели в медикаментозный сон, который не принес никаких результатов, а поражение легких достигло отметки в 75%. Но теперь стало известно о новом заболевании звезды.
Как стало известно недавно, у МакSим развилось серьезное поражение печени. По предположениям врачей, звезда страдала от недуга давно из-за чего болезнь перешла в хроническую стадию.
При этом ранее симптомы указывали на другую болезнь – сепсис, но опасения докторов оказались напрасными.
Ранее представитель МакSим высказалась о спекуляции на болезни звезды и рассказала о состоянии артистки.
Читайте также:
-
Легкие поражены еще сильнее – медики рассказали о состоянии МакSим
-
"ИВЛ отключать не будем" – врачи рассказали о состоянии певицы МакSим
-
Пиар-менеджер МакSим раскрыла детали о состоянии певицы
-
"Поражены легкие": певицу МакSим госпитализировали после скандала
-
Певицу МакSим ввели в искусственную кому из-за коронавируса