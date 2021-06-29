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Певица Максим

Новое поражение: у певицы МакSим нашли еще один серьезный недуг

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (245)
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Состояние находящейся в коме звезды становится все хуже и хуже, и уже не внушает спокойствия коллегам и поклонникам

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. У находящейся в искусственной коме певицы МакSим выявили еще одно заболевание: об этом рассказали источники "МК".

Марину Максимову госпитализировали 15 июня после скандала в Казани. У звезды выявили пневмонию с 40-процентным поражением легких, но результаты теста на коронавирус оказались отрицательными. После этого ее ввели в медикаментозный сон, который не принес никаких результатов, а поражение легких достигло отметки в 75%. Но теперь стало известно о новом заболевании звезды.

Певица Марина Абросимова (МакSим)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Певица Марина Абросимова (МакSим)

Как стало известно недавно, у МакSим развилось серьезное поражение печени. По предположениям врачей, звезда страдала от недуга давно из-за чего болезнь перешла в хроническую стадию.

При этом ранее симптомы указывали на другую болезнь – сепсис, но опасения докторов оказались напрасными.

Ранее представитель МакSим высказалась о спекуляции на болезни звезды и рассказала о состоянии артистки.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (245)
Теги:
МакSим

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