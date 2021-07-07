Илон Маск поддержал Бритни Спирс в деле об опекунстве

Пост Маска о поддержке поп-дивы Бритни Спирс в деле ее принудительного опекунства буквально взорвал Интернет

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Знаменитый американский предприниматель и и гендиректор Space X Илон Маск опубликовал пост в Twitter, в котором поддержал поп-диву Бритни Спирс в ее судебных разбирательствах о принудительном опекунстве.

Лаконичный пост Маска "Free Britney" молниеносно стал вирусным - публикация набрала почти полмиллиона лайков и множество ретвитов.

Free Britney — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2021

​Илон Маск публично встал на защиту исполнительницы после того, как ее поддержали такие звезды, как Джастин Тимберлейк, Кристина Агилера, Мэрайя Кэри и многие другие знаменитости.

Цель движения #FreeBritney — отозвать опекунство, чтобы вернуть персональную и финансовую свободу поп-дивы. Многочисленные поклонники Бритни искренне переживают за моральное и физическое состояние певицы. Суть в том, что Бритни уже более десяти лет находится под официальной и очень жесткой опекой.

© REUTERS / Mario Anzuoni Габриэла Руис держит плакат протеста в поддержку поп-звезды Бритни Спирс в Лос-Анджелесе

Впервые эта опека была назначена певице судом в 2008 году, после печально известного брейкдауна Бритни. И с тех пор по распоряжению суда несколько человек должны следить за ее жизнью и финансами. На протяжении всего этого периода ключевым опекуном звезды был ее отец Джейми Спирс. Правда, осенью 2019 года он покинул эту "должность" из-за проблем со здоровьем. Его сменила Джоди Монтгомери, личный менеджер Бритни.

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