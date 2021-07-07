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Седокова призналась, что растеряла всех подруг из-за молодого мужа

© photo: Sputnik / Евгения Новоженина
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (321)
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Sputnik Грузия
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Бывшая солистка группы "ВИА Гра" кардинально сменила свой круг общения и порвала со старыми друзьями

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Российская певица Анна Седокова удивила всех фанатов: артистка призналась, что растеряла всех подруг из-за молодого мужа Яниса Тиммы.

Экс-участница "ВИА Гры" перестала проводить время в компании своих приятельниц. Все фотографии в Instagram Анны - о детях, муже и работе. Со слов артистки, в Москве у нее больше нет подруг и такие перемены произошли после ее замужества.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Седокова созналась, что растеряла всех подружек: певицу перестали звать на веселые вечеринки и девичники. Но ее это больше не интересует.
"Подруги оказались не подругами. Когда выходишь замуж или находишь серьезные отношения, то становишься слишком занудной для тех, с кем раньше пил на кухне", - отметила звезда.

Седокова долго переживала разрыв с друзьями и пыталась отыскать проблему в себе, но после смирилась и открыла новые, позитивные стороны. Она перестала жаловаться на избранника и тем самым еще сильнее сблизилась с Янисом, которого называет лучшим другом.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (321)
Теги:
Анная Седокова

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