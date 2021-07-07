"Якутский пчеловод": неудачный макияж Бузовой высмеяли в Сети

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Российская ведущая Ольга Бузова попала в немилость фанатов – в Сети раскритиковали неудачный макияж звезды.
Бузова часто становится мишенью для нападок недоброжелателей. Каждая публикация ведущей в Instagram вызывает массу замечаний хейтеров, которые не могут сгладить даже положительные оценки преданных фанатов. Подписчики не стесняются в выражениях и придираются к стилю, фигуре и прическам Ольги.
На сей раз ценители высмеяли неудачный мейкап Бузовой на съемках реалити-шоу в Африке. На видео звезда продемонстрировала шикарный вид со смотровой площадки, но подписчики смотрели только на ее лицо.
Пользователи Instagram отметили, что Бузова выглядит опухшей из-за "макияжа Клеопатры". "Опухшая, жесть", "Чего надулась?", "Что с лицом?", "Якутский пчеловод", "Это все из-за стрелок а-ля Клеопатра", "Стареет Оля", – прокомментировали в Сети.
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