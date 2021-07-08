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Актер Петр Мамонов

Состояние Петра Мамонова – что говорят медики

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
Шоу-бизнес
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Темы:
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Артист, почувствовав себя плохо, сначала лечился на дому, а когда его срочно госпитализировали, оказалось что у Мамонова поражение легких до 90 процентов

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Известного российского рок-музыканта и актера Петра Мамонова врачи стараются постепенно выводить из искусственной комы, пишет РИА Новости со ссылкой на супругу артиста.

Мамонова госпитализировали неделю назад. Спустя семь дней после госпитализации артист оставался на аппарате искусственной вентиляции легких, а состояние оценивалось медиками как крайне тяжелое.

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Петр Мамонов

Петр Мамонов – основатель группы "Звуки Му" вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Вскоре к ним присоединился Александр Липницкий. Кроме увлечения музыкой, Мамонов играл в театре и снимался в кино. Самые известные работы с ним: "Игла" с Виктором Цоем в главной роли, "Такси-блюз", где Мамонов сыграл музыканта-алкоголика, "Шапито шоу" и "Остров" Павла Лунгина, в котором Мамонов блестяще сыграл мужчину, искупающего своих грехи.

Несколько дней Мамонов чувствовал себя неважно, лечился на дому. Но позже ему стало хуже и музыканта госпитализировали в Коммунарку. Врачи озвучили диагноз – поражение легких в 87%. 

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (328)

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