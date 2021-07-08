12:30 08 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7079
  • 100 RUB4.2267
  • USD3.1370
Поиск

Актриса Татьяна Догилева госпитализирована: у нее поражено 30% легких

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (328)
69 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/08/252251412.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210708/252251488/Aktrisa-Tatyana-Dogileva-gospitalizirovana-u-nee-porazheno-30-legkikh.html

Пневмония один за другим поражает известных артистов – теперь в клинику попала актриса и телеведущая Татьяна Догилева

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Известную российскую актрису, режиссера и телеведущую Татьяну Догилеву госпитализировали с пандемией – у артистки поражено 30% легких.

Семь дней назад у 64-летней актрисы повысилась температура до 38. Среди других симптомов – слабость и головная боль. Татьяна принялась пить разные противовирусные препараты. Однако это не помогло, состояние актрисы только ухудшалось.

После Догилева решила все же вызвать скорую помощь, и артистку срочно увезли в больницу. Врачи диагностировали у Татьяны Анатольевны двустороннюю пневмонию. Оказалось, что легкие поражены на 30%. В данное время она находится под наблюдением врачей.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (328)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модель Кэндис Свейнпол на красной дорожке церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля
Одетые и голые на красной дорожке: во Франции стартовал 74-й Каннский фестиваль – фото
Гигантский портрет Лионеля Месси на дне высохшего озера
Гигантский портрет Лионеля Месси нарисовали на дне высохшего озера - видео
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться