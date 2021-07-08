Актриса Татьяна Догилева госпитализирована: у нее поражено 30% легких

Пневмония один за другим поражает известных артистов – теперь в клинику попала актриса и телеведущая Татьяна Догилева

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Известную российскую актрису, режиссера и телеведущую Татьяну Догилеву госпитализировали с пандемией – у артистки поражено 30% легких.

Семь дней назад у 64-летней актрисы повысилась температура до 38. Среди других симптомов – слабость и головная боль. Татьяна принялась пить разные противовирусные препараты. Однако это не помогло, состояние актрисы только ухудшалось.

После Догилева решила все же вызвать скорую помощь, и артистку срочно увезли в больницу. Врачи диагностировали у Татьяны Анатольевны двустороннюю пневмонию. Оказалось, что легкие поражены на 30%. В данное время она находится под наблюдением врачей.

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