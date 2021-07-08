Летящей походкой: Лобода в наряде "от кутюр" произвела фурор в Париже

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Певица Светлана Лобода произвела фурор на Парижской неделе моды: поклонники оценили кутюрный наряд звезды.
Лобода никогда не скрывала свою любовь к моде. Певица часто хвастается дорогими обновками: люксовыми вещами и аксессуарами. Также звезда не отказывает себе в шоппинге во время путешествий. На днях певица прилетела в Париж, где проходит Неделя моды и куда отправились многие звезды со всего мира.
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Не успев приземлиться во Франции, Лобода отправилась на показ ливанского дизайнера Захэира Мурада, который известен своей тягой к роскоши.
На мероприятии певица блеснула в черном наряде "от кутюр": комбинезоне с бесконечным шлейфом из завязок. Не осталось без внимания и эффектное декольте блондинки, украшенное каменьями. Лобода продефилировала после показа и вдохновила всех фанатов.
"Летящей походкой"; "Какая фигура"; "Модель"; "Наряд - просто бомба"; "Наша богиня"; "Комбез идеально подходит вам", - прокомментировали подписчики.
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