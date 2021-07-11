Семенович опубликовала видео в подвенечном платье - звезду поздравляют с замужеством

Звезда российского шоу-бизнеса заинтриговала подписчиков - на ней шикарное подвенечное платье с намеком на свадьбу

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Экс-участница группы "Блестящие" Анна Семенович выложила у себя в Instagram новое видео. На нем звезда танцует в прекрасном белоснежном платье.

Откровенное декольте и вуаль явно подчеркивают природные данные певицы. Фото Анна подписала так: "Всем желаю этим летом встретить свою вторую половинку".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Хотя заглавие поста гласит "Хочу" и явно намекает на то, что видео, скорее всего, часть нового клипа звезды, счастливый вид Семенович заставил подписчиков поверить в то, что это свадебное видео. Некоторые поклонники задались вопросом - когда Анна успела выйти замуж, а некоторые даже поздравляют ее с этим "прекрасным событием".

Читайте также: