Семенович опубликовала видео в подвенечном платье - звезду поздравляют с замужеством

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Экс-участница группы "Блестящие" Анна Семенович выложила у себя в Instagram новое видео. На нем звезда танцует в прекрасном белоснежном платье.
Откровенное декольте и вуаль явно подчеркивают природные данные певицы. Фото Анна подписала так: "Всем желаю этим летом встретить свою вторую половинку".
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Хотя заглавие поста гласит "Хочу" и явно намекает на то, что видео, скорее всего, часть нового клипа звезды, счастливый вид Семенович заставил подписчиков поверить в то, что это свадебное видео. Некоторые поклонники задались вопросом - когда Анна успела выйти замуж, а некоторые даже поздравляют ее с этим "прекрасным событием".
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