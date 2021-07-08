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Певица Tatarka (Ирина Смелая)

Все серьезно: экс-жена звезды Little Big Ильича познакомилась с семьей парня

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (332)
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Sputnik Грузия
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Ирина Смелая решила навсегда отпустить бывшего супруга и обрела счастье в объятиях звезды шоу-проекта "Танцы"

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Бывшая жена солиста Little Big Ильи Прусикина обрела счастье с новым бойфрендом – Ирина Смелая даже познакомилась с родителями танцора Даниила Патлаха.

В 2020-м году фанаты узнали о разводе Смелой и Прусикина. Спустя время певец перестал скрывать свой роман с коллегой Софьей Таюрской, после чего Ирина вышла в свет со звездой шоу "Танцы", спровоцировав слухи о новых отношениях.

 

​Поклонники долго не могли поверить в роман Смелой и Патлаха, но теперь даже самые "неверующие" признают очевидное. А все потому, что бывшая жена звезды Little Big познакомилась с семьей нового возлюбленного.

Даниил, отмечающий день рождения 8 июля, решил устроить вечеринку у себя на родине в Солнечногорске и пригласил туда семью и самых близких друзей. В их число попала и Смелая, которая опубликовала фото с именинником. На публикации звезды держались за руки и нежно целовались.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (332)
Теги:
Ирина Смелая, Илья Прусикин, Little Big

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