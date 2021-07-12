Любовь зла – возлюбленный избил и бросил беременную Алену Рапунцель

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Двадцатичетырехлетняя экс-участница "Дома-2" серьезно поссорилась со своим возлюбленным. Кульминацией ссоры стало рукоприкладство Семина и его уход.
Рапунцель призналась, что была влюблена в Илью до беспамятства, поэтому все события последних дней стали для нее настоящей трагедией.
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"Такая адская боль внутри, прощаться с человеком, которого любишь безусловно всем сердцем", – написала Алена в Stories своего официального аккаунта в социальной сети Instagram.
Напомним, младшая из сестер Рапунцель и стриптизер Илья Семин создали пару еще во время участия в телевизионном проекте. Их отношения всегда сопровождались многочисленными скандалами. Однажды, когда Семин прилюдно поколотил Алену, продюсеры шоу даже заключили его в изолятор. Выйдя из заключения, Илья подрался еще с одним участником "Дома-2" Алексеем Адеевым. После этого они с Аленой покинули проект.
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