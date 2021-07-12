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Экс-участница Дома-2 Алена Рапунцель

Любовь зла – возлюбленный избил и бросил беременную Алену Рапунцель

photo: alenatoffi_official / Instagram
Шоу-бизнес
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Любовь зла, полюбишь и… Похоже, что у Алены Рапунцель все никак не закончится черная полоса в жизни. Ее возлюбленный, стриптизер Илья Семин, не просто избил беременную девушку, но теперь и ушел от нее

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Двадцатичетырехлетняя экс-участница "Дома-2" серьезно поссорилась со своим возлюбленным. Кульминацией ссоры стало рукоприкладство Семина и его уход.

Рапунцель призналась, что была влюблена в Илью до беспамятства, поэтому все события последних дней стали для нее настоящей трагедией.

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Публикация от Алена Рапунцель (@alenatoffi_official)

"Такая адская боль внутри, прощаться с человеком, которого любишь безусловно всем сердцем", – написала Алена в Stories своего официального аккаунта в социальной сети Instagram.

Напомним, младшая из сестер Рапунцель и стриптизер Илья Семин создали пару еще во время участия в телевизионном проекте. Их отношения всегда сопровождались многочисленными скандалами. Однажды, когда Семин прилюдно поколотил Алену, продюсеры шоу даже заключили его в изолятор. Выйдя из заключения, Илья подрался еще с одним участником "Дома-2" Алексеем Адеевым. После этого они с Аленой покинули проект.

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