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Певец Давид Манукян (Dava)

"Моя девушка постоянно бухала" - Дава сделал признание, поклонники гадают, о ком

© photo: Sputnik / Alexey Mayshev
Шоу-бизнес
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Темы:
Светская хроника (506)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210711/252281246/Moya-devushka-postoyanno-bukhala---Dava-sdelal-priznanie-poklonniki-gadayut-o-kom.html

Сказать, что рэпер Дава шокировал своих поклонников, это ничего не сказать

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Пытаясь дать совет участникам проекта "Дом-2", пристрастившимся к алкоголю, ведущий Дава разоткровенничался о личной жизни.

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Публикация от Дава Ⓜ️ Всё будет хорошо🧸 (@dava_m)

Манукян был очень недоволен, что некоторые участники шоу вместо важных дел предпочитают систематически выпивать. В какой-то момент он выпалил: "Это ненормально. У меня были отношения, в которых моя девушка постоянно бухала".

И вот теперь самое интересное: пойми, кого из своих девушек Дава имел в виду. У него были серьезные отношения всего с двумя девушками - блогером Кариной Кросс и певицей Ольгой Бузовой. И на то, что эти отношения никогда легкими не были, он уже и ранее намекал. Вот только до недавнего выпуска "Дома-2" он никаких серьезных заявлений не делал. А теперь устроил настоящий "крик души".

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Публикация от Дава Ⓜ️ Всё будет хорошо🧸 (@dava_m)

Кстати, сам Давид Манукян всегда старался вести здоровый образ жизни и минимизировать употребление спиртного. Он ходит в спортзал, следит за питанием.

Что касается его связи с Ольгой Бузовой, она длилась нескольких месяцев. Поговаривали, что пара даже готовилась к свадьбе. Но вдруг Ольга обвинила Давида в избиениях и неверности, и лав-стори пришел конец.

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Темы:
Светская хроника (506)

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