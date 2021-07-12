Новый имидж и здоровый образ жизни: Моргенштерн изменился?

Разбираемся, неужели эпатажный рэпер, который был замечен практически во всех грехах, решил измениться и стать лучше

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн изменил имидж – покрасил волосы в белый цвет и ведет здоровый образ жизни.

Подписчики рэпера точно могли заметить, что в жизни Моргенштерна произошло много изменений. 23-летний артист перекрасился в белый цвет. Судя по всему, в связи с выходом нового клипа "Nominalo", где "оригинальный" Моргенштерн – с белыми волосами, а остальные – клоны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

Помимо этого, в сторис Алишер часто делится видео со своих тренировок, парень следует здоровому образу жизни – отразилось это и на питании. Также Моргенштерн перестал употреблять алкоголь, несмотря на то, что сейчас отдыхает с семьей и невестой.

Не так давно у 23-летнего Моргенштерна возникли серьезные проблемы со здоровьем. Врачи обнаружили у него камни в почках, из-за чего ему пришлось изменить свой образ жизни.

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