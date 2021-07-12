Новый имидж и здоровый образ жизни: Моргенштерн изменился?

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн изменил имидж – покрасил волосы в белый цвет и ведет здоровый образ жизни.
Подписчики рэпера точно могли заметить, что в жизни Моргенштерна произошло много изменений. 23-летний артист перекрасился в белый цвет. Судя по всему, в связи с выходом нового клипа "Nominalo", где "оригинальный" Моргенштерн – с белыми волосами, а остальные – клоны.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Помимо этого, в сторис Алишер часто делится видео со своих тренировок, парень следует здоровому образу жизни – отразилось это и на питании. Также Моргенштерн перестал употреблять алкоголь, несмотря на то, что сейчас отдыхает с семьей и невестой.
Не так давно у 23-летнего Моргенштерна возникли серьезные проблемы со здоровьем. Врачи обнаружили у него камни в почках, из-за чего ему пришлось изменить свой образ жизни.
Читайте также:
-
Клоны Моргенштерна и деградация: рэпер выпустил новый клип
-
"Трачу на это, трачу на то…" – почему Моргенштерн так популярен
-
Моргенштерн призвал спасти жизнь тяжелобольного ребенка и расплакался
-
У Моргенштерна "объявился" внебрачный сын
-
"Плохой парень": экспертиза подтверждает факт пропаганды Моргенштерном наркотиков