11:06 12 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7309
  • 100 RUB4.2357
  • USD3.1455
Поиск
Моргенштерн

Новый имидж и здоровый образ жизни: Моргенштерн изменился?

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (355)
1002 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/09/251977449.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210712/252263850/Novyy-imidzh-i-zdorovyy-obraz-zhizni-Morgenshtern-izmenilsya.html

Разбираемся, неужели эпатажный рэпер, который был замечен практически во всех грехах, решил измениться и стать лучше

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн изменил имидж – покрасил волосы в белый цвет и ведет здоровый образ жизни.

Подписчики рэпера точно могли заметить, что в жизни Моргенштерна произошло много изменений. 23-летний артист перекрасился в белый цвет. Судя по всему, в связи с выходом нового клипа "Nominalo", где "оригинальный" Моргенштерн – с белыми волосами, а остальные – клоны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

Помимо этого, в сторис Алишер часто делится видео со своих тренировок, парень следует здоровому образу жизни – отразилось это и на питании. Также Моргенштерн перестал употреблять алкоголь, несмотря на то, что сейчас отдыхает с семьей и невестой.

Не так давно у 23-летнего Моргенштерна возникли серьезные проблемы со здоровьем. Врачи обнаружили у него камни в почках, из-за чего ему пришлось изменить свой образ жизни.

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (355)
Теги:
Моргенштерн

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Плакаты и лозунги. Акция протеста Система убивает! Выходи за жизнь! у здания парламента 11 июля 2021 года с требованием отставки правительства
"За Лексо!": в Грузии вспыхнули протесты из-за смерти телеоператора – фото
Смерть журналиста вывела людей на улицы Тбилиси - видео акции у парламента
Смерть журналиста вывела людей на улицы Тбилиси - видео акции у парламента
От чего умирают жители Грузии?
От чего умирают жители Грузии?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться