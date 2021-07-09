Бывшая супруга Меладзе о жестокой борьбе солисток "ВИА Гры" за внимание продюсера

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Экс-супруга Валерия Меладзе Ирина прокомментировала скандал с харассментом, связанный с композитором, продюсером и своим бывшим деверем Константином Меладзе.

Певица Ани Лорак несколько месяцев назад в эфире телеканала "Россия 1" сделала скандальное заявление – обвинила Константина Меладзе в том, что тот предлагал ей нечто взамен на успешное сотрудничество. Это нечто было в "интимной плоскости", отметила Лорак. Правда потом певица стала уверять публику, что ее не так поняли.

© photo: Sputnik / Максим Блинов Братья Меладзе на церемонии вручения музыкальной премии BraVo

Ирина Меладзе вспомнила о том, что сам Константин в прошлом был жертвой своих же артисток. Между тем, по словам бывшей супруги Валерия Шотаевича, харассмент в шоу-бизнесе – стандартное дело.

"Мне ничего не известно о том, было ли что-то у Ани с ее продюсером, – сказала Ирина. – Проблема харассмента существует и это отвратительно. Но было бы несправедливо разделять эту проблему по гендерному признаку".

По словам Ирины, раньше она частенько бывала на съемках мужа, где сама видела, как к Константину Шотаевичу в прямом смысле приставала одна из его подопечных. Имя этой женщины Ирина не назвала, потому что та сегодня работает в шоу-бизнесе и является многодетной мамой, отметила женщина.

"Начало нулевых. Шла съемка в Киеве. На ней присутствовали Костя и одна дама, которая вела себя самым неприличным образом. На глазах у всех она приставала к продюсеру. Самое отвратительное, что я ей не мешала! – вспомнила экс-избранница Валерия Меладзе. – Костя был сильно смущен. Я устроила скандал бывшему мужу, спросив у него, мол, что вообще происходит. На продюсера шла атака. Я была шокирована. На второй день съемок я взяла с собой Яну (жену Константина Меладзе, – прим. ред.) и эту девицу пришлось поставить на место".

© photo: Sputnik / Nina Zotina Солистки группы "Виа Гра" Миша Романова, Эрика Герцег и Анатасия Кожевникова (слева направо)

Насчет "ВИА Гры", Ирина вспоминает следующее: "Многие вещи я не видела, в отличие от Яны. Группа была девичья, и продюсер выглядел как загнанный зверь. Как-то Яна возвратилась домой с новорожденным сыном на сутки раньше положенного. И вдруг слышит стук ногами и рукам в дверь с криками: "Костя, открой! Я знаю, что ты дома".

Ирина вспоминает, как Яна дверь открыла, дальше – немая сцена, и дама ушла. По ее словам, их брак с Костей тогда шел к финалу, и как-то он сказал ей: "Не отдавай меня им". Хочу сказать, что иногда женщины бывают злом. То, что вытворяли эти артистки, было войной без правил. Жены, дети, которые появлялись на их пути – все это сметалось, там были все средства хороши".

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