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Онлайн-концерт певца Jony

Певец JONY: "Если бы девушка сама сделала предложение, это было бы странно"

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Исполнитель, отличающийся традиционными взглядами на романтические отношения, признался, как он видит брак в своей жизни

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Популярный российский исполнитель азербайджанского происхождения JONY рассказал о своем отношении к браку и прокомментировал недавнее предложение руки и сердца от невесты эпатажного рэпера Моргенштерна.  

"Если бы девушка сама сделала предложение, это было бы странно. Но брак – это как минимум весело. Мы живем один раз, не обязательно делать все по правилам. Кто как воспитан, кто как чувствует жизнь", – сказал исполнитель во время интервью "TikTok Шоу" на "Новом Радио".

Джахид Гусейнли – это настоящее имя певца. Как известно, он придерживается традиционных взглядов. JONY уверен, что первый шаг в романтических отношениях определенно обязан делать мужчина, а не женщина. Вот и предложение возлюбленной исполнитель, по собственному признанию, тоже хотел бы сделать первым.

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Онлайн-концерт певца Jony

Что касается личной жизни JONY, молодой мужчина пользуется огромной популярностью у представительниц женского пола и многочисленных поклонниц. Однако сердце певца на данный момент свободно. Более того, как говорит сам JONY, он и не торопится заводить серьезные отношения.

На главный вопрос ведущих "TikTok Шоу", есть ли у JONY девушка и насколько серьезно он относится к выбору возлюбленной, певец лаконично ответил: "В вопросах любви я теоретик". Между прочим, отец и мать Джахида прожили в браке 32 года. Именно родители являются главным примером для молодого человека. Он не раз говорил в интервью, что хотел бы прожить такую же жизнь.

В "TikTok Шоу" JONY также сообщил, что пока не придумал, как случится знаменательный для будущей пары момент: "Думаю, когда я ее увижу, я буду отталкиваться от чувств, которые буду испытывать, и ко мне придет идея". Еще один интересный момент – JONY, кстати, признался, что будет жить с родителями даже после женитьбы. Это его желание и принцип.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (359)
Теги:
Моргенштерн, JONY

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