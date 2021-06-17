"Хочу 10 детей, но без загса" – Моргенштерн рассказал о свадьбе с Диларой

ТБИЛИСИ, 17 июня – Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн откровенно рассказал о планах на личную жизнь – музыкант заявил, что созрел для отцовства.
Скандальный артист не скрывает, что не верит в брак. Он давно встречается с блогером Диларой Зинатуллиной и мечтает о том, чтобы она родила ему потомство. Алишер заявил, что давно придумал семейную империю и осталось лишь воплотить идею в реальность. И желательно без загса.
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"Я хочу детей, семью. Хочу десять детей. Вот прямо сейчас, чтобы через 20 лет сделать семейный лейбл. Не понимаю, зачем формальности? Не думаю, что у меня будет поход в загс. А свадьба – может быть", – высказался певец.
Что об этом думает избранница Алишера – пока неясно. Дилара продолжает учиться в университете и путешествовать с возлюбленным, а в перерывах танцует на пилоне.
Сам Моргенштерн не скрывает, что Дилара – его "главная награда" и открыто демонстрирует свои чувства на публике.
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