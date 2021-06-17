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Рэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина

"Хочу 10 детей, но без загса" – Моргенштерн рассказал о свадьбе с Диларой

photo: Morgen_Shtern / Instagram
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (172)
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Двадцатитрехлетний рэп-исполнитель поделился планами на ближайшее будущее и шокировал своих поклонников

ТБИЛИСИ, 17 июня – Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн откровенно рассказал о планах на личную жизнь – музыкант заявил, что созрел для отцовства.

Скандальный артист не скрывает, что не верит в брак. Он давно встречается с блогером Диларой Зинатуллиной и мечтает о том, чтобы она родила ему потомство. Алишер заявил, что давно придумал семейную империю и осталось лишь воплотить идею в реальность. И желательно без загса.

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Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

"Я хочу детей, семью. Хочу десять детей. Вот прямо сейчас, чтобы через 20 лет сделать семейный лейбл. Не понимаю, зачем формальности? Не думаю, что у меня будет поход в загс. А свадьба – может быть", – высказался певец.

Что об этом думает избранница Алишера – пока неясно. Дилара продолжает учиться в университете и путешествовать с возлюбленным, а в перерывах танцует на пилоне.

Сам Моргенштерн не скрывает, что Дилара – его "главная награда" и открыто демонстрирует свои чувства на публике.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (172)
Теги:
Дети, брак, Семья, рэп, Россия, Моргенштерн, Дилара Зинатуллина

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