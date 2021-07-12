Наряд Беллы Хадид в Каннах произвел фурор – фото

Оголенная и в золоте – роскошный наряд Беллы на красной дорожке заставил ахнуть миллионы поклонников и не только

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Знаменитая американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид поразила всех своим появлением на Каннском фестивале – стилисты знаменитости подобрали для красной дорожки весьма эффектное платье.

Красота появилась перед фотографами в шикарном платье-футляре Schiaparelli с откровенным вырезом. Но с вырезом не простым, а в прямом смысле - золотым. Ткань на оголенной груди 24-летней Беллы заменило крупное колье в виде позолоченных бронхов.

© AFP / VALERY HACHE Белла Хадид

Так обворожительная Белла отдала дань сразу нескольким мотивам – мировой пандемии коронавируса, привлекательной оригинальности и изяществу. Таким образом модель привлекла к себе особое внимание на премьере итальяно-французского фильма "Три этажа" вечером 11 июля в Каннах.

К слову, этот образ как раз неделю назад креативный директор модного дома Даниэль Розберри представил в рамках Недели высокой моды в Париже.

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