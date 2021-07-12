Анджелину Джоли и The Weeknd вновь заметили вместе на фоне слухов о романе

Знаменитую актрису и популярного исполнителя снова заметили на одном мероприятии – случайность или не совсем?!

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Актрису Анджелину Джоли и исполнителя The Weeknd журналисты запечатлели на закрытом мероприятии – и это на фоне слухов о романе.

В минувшие выходные Джоли и Абеля Тесфайе, более известного как The Weeknd, вновь заметили вместе. Они посетили частный концерт канадского музыканта Мустафы в Лос-Анджелесе.

Актриса пришла на концерт со своими дочерьми – 16-летней Захарой и 15-летней Шайло, а The Weeknd появился с друзьями. Держались они при этом обособленно, но такое совпадение после слухов о романе многим не кажется случайным.

The Weeknd, Metro Boomin & Angelina Jolie last night in LA. pic.twitter.com/YYxDg1IbO5 — The Weeknd World (@WorldTheWeeknd) July 11, 2021

​Ранее Анджелину Джоли и The Weeknd журналисты заметили после совместного ужина в одним из известных ресторанов Санта-Моники. Удивление фанатов вызвал тот факт, что 46-летняя Джоли и 31-летний The Weeknd на самом деле никогда не были известны как друзья. Однако в последнее время упорно ходят слухи о том, что они проводят досуг вместе.

К слову, некоторые СМИ написали, что Джоли на встречу с Абелем привела и своего 17-летнего сына Пакса, который является большим поклонником певца. "Анджелина уже виделась с Абелем, он был в Нью-Йорке одновременно с ней и детьми. А теперь они встретились за обедом. Джоли взяла Пакса с собой, потому что он большой поклонник певца. Парень явно был в восторге", – отмечают инсайдеры.

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