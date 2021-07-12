Бритни Спирс отдыхает со своим бойфрендом – фото

Судебные разбирательства высосали из певицы всю соки, поэтому Бритни решила дать себе отдохнуть, захватив с собой возлюбленного

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Певица Бритни Спирс опубликовала новые фото со своим возлюбленным Сэмом Асгари во время отдыха.

Бритни Спирс отдыхает и восстанавливается после эмоционального для нее выступления в суде. Сейчас всемирно известная певица много времени проводит со своим 27-летним бойфрендом Сэмом, который не оставляет ее в сложной ситуации, а только поддерживает в битве за опеку с отцом.

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Спирс поделилась новыми снимками на своей Instagram странице, на которой, как пишут подписчики, выглядит счастливой.

Пара встречается уже несколько лет, но следующий шаг в отношениях они сделать не могут, так как без разрешения опекуна Спирс не может выходить замуж и рожать детей. В комментариях пользователи пишут #freebritney и желают, чтобы вскоре Спирс освободилась от нежелательной опеки и смогла жить полноценной жизнью.

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