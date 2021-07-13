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Музыкант, лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков показал новый клип – поклонники в восторге

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (370)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210713/252302848/Boris-Grebenschikov-pokazal-novyy-klip---poklonniki-v-vostorge.html

БГ всегда такой современный и вне времени – новое творение культового музыканта покорило сердца слушателей

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Любимый миллионами и вечно молодой БГ выпустил клип на песню "Масала Доса". Об этом Гребенщиков рассказал у себя в Instagram, а сам ролик покоряет сердца на странице музыканта в YouTube.

"Новое кино песня", – лаконично подписал кадр из видео Гребенщиков. Трек называется так же, как и популярное индийское блюдо. Композиция вошла в альбом музыканта "Знак огня", который был выпущен в июне 2020 года.

Клип в стиле стимпанк завораживает. В нем Гребенщиков играет на гитаре и поет на фоне различных гротескных подборок. Здесь и производственный цех, и танцующая женщина, и черепа… Монохром видео иногда разрывают яркие краски.

Поклонники довольны: "Борис Борисович все так же отжигает!", "Тонко понимать суть нашего времени и отображать его в своем творчестве", "Исключительно талантливый, утонченный способ описания существующей действительности, нынешней атмосферы. Спасибо, Борис Борисович".

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (370)
Теги:
Борис Гребенщиков

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