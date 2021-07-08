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Моргенштерн на Премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ

Клоны Моргенштерна и деградация: рэпер выпустил новый клип

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (323)
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Sputnik Грузия
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Очень качественное видео, получше многих российских фильмов – фанаты тепло приняли новое творение рэпера

ТБИЛИСИ, 8 июл – Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн выпустил новый клип на песню Nominalo.

В новом клипе звезда хип-хопа поет про деньги. И несмотря на то, что рэпер говорит "мало ляма номиналом", далее отмечает, что деньги его не меняли, это он их поменял.

Что касается сюжета клипа, то в первый кадрах видно, как Моргенштерн с белыми волосами в лаборатории создает армию клонов. Поклонники гадают, что же это имеется в виду – что Моргенштерн не успевает жить и ему нужны клоны, ведь в некоторых кадрах видно, как клоны считают деньги.

Далее клоны все же "порабощают" общество. Все, как зомби, лишь смотрят Моргенштерна, то бишь – деградируют. Рэпер шутит на этот счет, ведь этот факт ему часто приписывают, обвиняя в деградации детей и общества в целом. В конце копию Моргенштерна убивают, а настоящий рэпер уезжает. Артист намекает подписчикам на грандиозное продолжение.

Над видеороликом, как и над другими последними клипами артиста, работал режиссер Александр Романов. Зрители оказались довольны качеством снятого – многие пишут, что клип оказался лучше многих фильмов.

"Его клип было интересней смотреть, чем какой-то фильм...", "Клип снят лучше, чем большинство российских фильмов", – пишут подписчики. А комментарий "Давайте выразим респект Алишеру и его команде за топовые клипы!" – вообще набрал 10 тысяч лайков.

На данный момент клип на песню Nominalo набрал более двух миллионов просмотров.

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Темы:
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Теги:
Моргенштерн

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