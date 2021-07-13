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Анна Семенович

"Пропитывайтесь энергией денег в дорогих магазинах" – Семенович о том, как работают мечты

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (370)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210713/252303385/Propityvaytes-energiey-deneg-v-dorogikh-magazinakh---Semenovich-o-tom-kak-rabotayut-mechty.html

А что-то в советах Семенович все-таки есть. По крайней мере, так решила большая часть подписчиков знаменитости

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Анна Семенович опубликовала у себя в Instagram достаточно необычный пост. Певица рассказала, что для того, чтобы наши мечты сбывались, о них надо говорить как уже о свершившемся.

В карусели поста сначала идет видео, где певица под звуки музыки двигается на шикарной яхте, а затем цитаты от великого Энтони Хопкинса.

"Мои прекрасные, если хотим, чтобы наши мечты сбывались, – мы должны жить в таком эмоциональном состоянии, как будто они уже сбылись", – пишет певица.

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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

В достаточно "увесистом посте" много советов о мечтах: "Хотите идеальную фигуру – каждое утро говорите себе "Какая ты красивая! Как ты постройнела!"

Вот еще интересный совет про богатство: "Хотите стать богаче – ходите по дорогим магазинам и пропитывайтесь энергией денег. Смотрите на дорогие вещи и представляйте, что вы их уже купили, что вы обладаете ими".

Любопытно, что подписчики оценили советы Анны очень положительно. Правда нашлись и те, кто не верит: "Ходить по дорогим магазинам без денег… Так себе совет… Надо попробовать".

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (370)
Теги:
Анна Семенович

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