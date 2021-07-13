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Наташа Королева

Наташа Королева спела песню Ротару на лавандовом поле

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (370)
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Sputnik Грузия
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Всегда веселая, забавная и молодая – певица Наташа Королева на цветочном поле очень порадовала подписчиков

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Желтое легкое летнее платье, венок из цветов и невероятное декольте. Наташа Королева порадовала своих подписчиков в Instagram красивым видео с лавандового поля в Ростовской области.

"Сегодня моя мечта сбылась, я побывала на лавандовом поле и это неописуемая красота!!! Вот где настоящая ароматерапия!" – пишет певица.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

А на видео к посту она поет знаменитую "Лаванду" Софии Ротару. Правда, в конце видео признается, что забыла слова. Кстати, сей факт не разозлил, а лишь позабавил подписчиков.

"Брежнева бегала по такому же полю в Италии, а вы в Ростове, интересненько", "Прям аж запах лаванды слышен", – пишут поклонники Королевой.

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Теги:
София Ротару, Наташа Королева

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