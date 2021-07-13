Наташа Королева спела песню Ротару на лавандовом поле

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Желтое легкое летнее платье, венок из цветов и невероятное декольте. Наташа Королева порадовала своих подписчиков в Instagram красивым видео с лавандового поля в Ростовской области.
"Сегодня моя мечта сбылась, я побывала на лавандовом поле и это неописуемая красота!!! Вот где настоящая ароматерапия!" – пишет певица.
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А на видео к посту она поет знаменитую "Лаванду" Софии Ротару. Правда, в конце видео признается, что забыла слова. Кстати, сей факт не разозлил, а лишь позабавил подписчиков.
"Брежнева бегала по такому же полю в Италии, а вы в Ростове, интересненько", "Прям аж запах лаванды слышен", – пишут поклонники Королевой.
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