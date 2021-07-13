Фронтмен Måneskin Дамиано Давид в бюстгальтере и чулках шокировал поклонников

Солист бэнда-победителя Евровидения уже приучил своих поклонников к сюрпризам – однако новый образ музыканта побил все рекорды

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Эпатажный солист итальянской группы Maneskin Дамиано Давид удивил поклонников своим фото в бюстгальтере и чулках.

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Дамиано выложил несколько снимков, на одном из них солист предстал в смелом образе – в женском белье, чулках в сеточку и на каблуках. Не обошлось и без традиционного макияжа смокиайз.

"Дамиано в белье смотрится лучше, чем я", "Как дышать?", "Бомба", "Дамиано, ты только что разбил всю токсическую маскулистость, которая когда-либо существовала, и я здесь ради этого", – пишут довольные фолловеры.

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Судя по всему, эти кадры из нового клипа на песню I wanna be your slave, которая скоро должна появиться в Сети. На официальной странице группы также появляются фото кадров из клипа, которые подписываются разными строчками из песни.

Стоит отметить, что 22-летний Дамиано Давид часто появляется на сцене в женской одежде, ранее он появлялся в юбках и корсетах.

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