Яркие и дерзкие: интересные факты о победителях "Евровидения-2021" Maneskin

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. "Евровидение-2021" прогремело 22 мая и надолго запомнилось зрителям. Победителями международного конкурса стала группа из Италии Maneskin с композицией Zutti e Buoni ("Тихо и смирно"), получившая максимальное количество очков за всю историю шоу и оставившая позади всех своих соперников.
Интересные и малоизвестные факты о победителях "Евровидения-2021" – группе Maneskin
- Дата основания группы – 2015 год. Долгое время музыканты играли на улицах Рима, а прославились после участия в шоу X-Factor.
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- Оригинальное название группы с переводом – "Лунный свет".
- Группа состоит из солиста Дамиано Давида, басистки Виктории Де Анджелис, гитариста Томаса Раджи и барабанщика Итана Торкио. Дамиано – самый старший участник, ему 22 года.
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- Группа записала три альбома. Последний вышел перед "Евровидением" в 2021 году.
- Песня Zutti e Buoni, которая принесла итальянцам победу, переводится как "Тихо и смирно" и напоминает им школьные годы и фразы учителей.
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- Слухи об ориентации солиста обсуждаются в Сети. Особенно после того, как Дамиан поцеловался с гитаристом в прямом эфире. Но итальянская пресса уверяет – музыкант четыре года встречается с фотомоделью Джорджией Солери.
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- Во время "Евровидения" в Сети заподозрили, что Дамиано употреблял кокаин в прямом эфире шоу, но тест на наркотики показал отрицательный результат, а организаторы извинились перед музыкантом.
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- На сегодняшний день в Instagram Maneskin уже 2,4 миллиона подписчиков, а солиста группы называют покорителем сердец поклонниц по всему миру.
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- На "Евровидении-2021" итальянцы подружились с российской певицей Манижей и украинской группой Go_A.
- Вдохновляются рок-группой Queen и культовым Фредди Меркьюри.
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