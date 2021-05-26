Яркие и дерзкие: интересные факты о победителях "Евровидения-2021" Maneskin

Малоизвестные подробности из жизни молодых итальянцев, поразивших зрителей и жюри песенного конкурса

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. "Евровидение-2021" прогремело 22 мая и надолго запомнилось зрителям. Победителями международного конкурса стала группа из Италии Maneskin с композицией Zutti e Buoni ("Тихо и смирно"), получившая максимальное количество очков за всю историю шоу и оставившая позади всех своих соперников.

Интересные и малоизвестные факты о победителях "Евровидения-2021" – группе Maneskin

Дата основания группы – 2015 год. Долгое время музыканты играли на улицах Рима, а прославились после участия в шоу X-Factor.

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Оригинальное название группы с переводом – "Лунный свет".

Группа состоит из солиста Дамиано Давида, басистки Виктории Де Анджелис, гитариста Томаса Раджи и барабанщика Итана Торкио. Дамиано – самый старший участник, ему 22 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Группа записала три альбома. Последний вышел перед "Евровидением" в 2021 году.

Песня Zutti e Buoni, которая принесла итальянцам победу, переводится как "Тихо и смирно" и напоминает им школьные годы и фразы учителей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Слухи об ориентации солиста обсуждаются в Сети. Особенно после того, как Дамиан поцеловался с гитаристом в прямом эфире. Но итальянская пресса уверяет – музыкант четыре года встречается с фотомоделью Джорджией Солери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Во время "Евровидения" в Сети заподозрили, что Дамиано употреблял кокаин в прямом эфире шоу, но тест на наркотики показал отрицательный результат, а организаторы извинились перед музыкантом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

На сегодняшний день в Instagram Maneskin уже 2,4 миллиона подписчиков, а солиста группы называют покорителем сердец поклонниц по всему миру.

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На "Евровидении-2021" итальянцы подружились с российской певицей Манижей и украинской группой Go_A.

Вдохновляются рок-группой Queen и культовым Фредди Меркьюри.

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