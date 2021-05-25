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Конкурс песни Евровидение-2021

Победитель "Евровидения-2021" все-таки сдал тест на наркотики

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Культура
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Темы:
Светская хроника (463)
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Неужели победитель престижного песенного конкурса наркоман? Общественность с нетерпением ждала результатов теста

ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. В день финала музыкального конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме разразился скандал - рок-группу Måneskin, которая выиграла соревнование, обвинили в употреблении наркотиков.

Итальянцам ничего не оставалось как сдать тесты на наличие наркотиков в крови. Солист Måneskin Дамиано Давиду даже сделал громкое заявление в прессе и рассказал, что сдал тест.

© photo: Sputnik / Владимир Астапкович
Конкурс песни "Евровидение-2021", Италия

Ситуация потребовала расследования Европейского вещательного союза (EBU). Были проверены все факты, в том числе просмотрены все видеозаписи "закулисья" конкурса, в том числе и из "зеленой комнаты". И вот теперь, когда сам Дамиано Давиду триумфально объявил о результате теста, а он оказался отрицательным, дело закрыли.

Евровидение 2021 - Группа Maneskin (Италия)
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Евровидение 2021 - Группа Maneskin (Италия)

Но как говорится, осадочек-то остался… Европейский вещательный союз подчеркнул свою озабоченность ситуацией с фэйк-скандалом, и тенью, отброшенной на репутацию конкурса. Организаторы еще раз поздравили победителей и пожелали им большого музыкального успеха.

Евровидение 2021 - Группа Maneskin (Италия)
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Евровидение 2021 - Группа Maneskin (Италия)

Напомним, рок-группа Måneskin в субботу, 22 мая, выиграла "Евровидение 2021" в Роттердаме. Итальянцам присвоили максимальное количество баллов. Триумф победы не смогли испортить ни конфуз с порванными в прямом эфире штанами солиста, ни даже эта некрасивая фэйк-история с наркотиками.

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Темы:
Светская хроника (463)
Теги:
Наркотики, Италия, Евровидение

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