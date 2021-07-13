Звезда "Чик" актриса Шмыкова развелась с мужем в 10 годовщину знакомства

Актриса с оригинальной внешностью поблагодарила бывшего супруга за ценные моменты в жизни – эмоции, приключения и пройденный путь

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Российская актриса Варвара Шмыкова официально развелась с мужем – оператором Евгением Козловым, об этом она написала в Instagram.

Слухи о разрыве пары ходили давно, ведь Шмыкова часто выкладывала сторис с диджеем Даниилом Радловым. Однако теперь актриса выложила пост о том, что она разводится с супругом. По случайности расторжение брака была назначено на десятую годовщину знакомства Шмыковой и Козлова.

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова Варвара Шмыкова со спутником. Фестиваль уличного кино

"Для меня сейчас это про иронию судьбы и про ценность момента, все в нашей жизни непостоянно и далеко не на все (хорошо, если хотя бы на себя) мы влияем, поэтому все, что мы можем – это ценить момент и людей, которые с нами его проживают. Это день благодарности за эмоции и впечатления, за искренность и близость, за приключения и пройденный путь", – написала актриса.

Стоит отметить, что экс-возлюбленные сохранили дружеские отношения и воспитывают сына Корнея. Интересно, что пост о разводе, с теми же словами, опубликовал и Евгений Козлов.

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29-летняя Варвара Шмыкова прославилась благодаря роли Люды Снегиревой в сериале "Чики". Кроме того, она снималась в фильмах "Нелюбовь", "Кино про Алексеева", "Трое" и "Француз".

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