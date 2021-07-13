Адель заметили на шопинге с рэпером Skepta - у них все-таки роман?

После развода со своим супругом Саймоном Конекки Адель до сих не была замечена в новых отношениях. Но сейчас, похоже, именно тот случай

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. О романтической связи певицы Адель и рэпера Skepta журналисты судачат уже давно, но официального подтверждения эти слухи до сих пор не нашли.

При этом 33-летняя исполнительница неоднократно говорила в интервью, что одинока, тем самым опровергая информацию о романе с 38-летним певцом.

Однако недавно эти слухи вспыхнули с удвоенной силой — молодых вместе заметили во время шопинга в Калифорнии. В частности, знаменитостей видели вместе в магазине Prada в городе Сан-Бернардино. Согласно словам покупателей, Адель давала советы рэперу в выборе одежды.

The singer seems to be dating that rapper she said she wasn’t dating. Опубликовано Page Six Воскресенье, 11 июля 2021 г.

"Адель сидела и наблюдала за ним, пока тот выбирал свитера, брюки, примерял куртки и пальто и просил сотрудников помочь ему. Она оценивала его выбор и говорила, что, по ее мнению, на нем отлично сидит. Это выглядело очень мило — она просто ждала его и казалась обычной девушкой, ждущей парня, который выбирает одежду. Он шопился примерно 45 минут", — рассказали очевидцы.

По данным инсайдеров, пара, возможно, проводила время в городе Палм-Спрингс на выходных в честь Дня независимости США.

После громкого развода со своим супругом Саймоном Конекки (в этом браке у певицы родился сын Анджело), Адель до сих не была замечена в новых отношениях. Но журналисты говорят, что со Skepta они правда очень близки и с удовольствием проводят время вместе.

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