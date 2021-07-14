"Уменьшенная версия Поли!" – Пелагея показала новую прическу маленькой дочки

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Певица Пелагея сегодня празднует день рождения, ей исполняется 35. Накануне в ее официальном Instagram появился философский пост о сегодняшнем дне.
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"Каждый гештальт имеет свое начало и окончание. Когда человек доволен тем, как закончилась любая из его историй взаимодействия с окружающим миром и людьми, тогда гештальт закрывается". Сегодня у нашей Поли последний денек "возраста молодости" (по официальным категориям в РФ). А вы когда в
"зрелость" вступаете? Жалко с молодостью прощаться?" – гласит пост.
А еще днем ранее Пелагея показала, как в салоне делают первую взрослую прическу ее четырехлетней дочери Таисии.
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И видео произвело фурор. "Уменьшенная версия Поли!", "Обожаю эту девочку и ее маму", "В который раз убеждаюсь, что Тася ваша копия! Очень красивые", – пишут восторженные подписчики.
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