"Уменьшенная версия Поли!" – Пелагея показала новую прическу маленькой дочки

Нежная и забавная, как мама – в Сети активно обсуждают сильное сходство дочери Пелагеи с матерью-певицей

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Певица Пелагея сегодня празднует день рождения, ей исполняется 35. Накануне в ее официальном Instagram появился философский пост о сегодняшнем дне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пелагея (@pelageya_insta)

"Каждый гештальт имеет свое начало и окончание. Когда человек доволен тем, как закончилась любая из его историй взаимодействия с окружающим миром и людьми, тогда гештальт закрывается". Сегодня у нашей Поли последний денек "возраста молодости" (по официальным категориям в РФ). А вы когда в

"зрелость" вступаете? Жалко с молодостью прощаться?" – гласит пост.

А еще днем ранее Пелагея показала, как в салоне делают первую взрослую прическу ее четырехлетней дочери Таисии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пелагея (@pelageya_insta)

И видео произвело фурор. "Уменьшенная версия Поли!", "Обожаю эту девочку и ее маму", "В который раз убеждаюсь, что Тася ваша копия! Очень красивые", – пишут восторженные подписчики.

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