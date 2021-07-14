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"Сколько заплатила Бузова грузинам?" – два грузина посвятили песню певице и взорвали Сеть

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (382)
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Sputnik Грузия
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Ольга Бузова всегда и везде в центре внимания, даже когда находится на съемках в Африке, на родине звезду вспоминают часто и креативно. Вот и грузины внесли свою "лепту"

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Не так давно певица и ведущая Ольга Бузова дебютировала на сцене МХАТ в спектакле "Чудесный грузин". Что и говорить, дебют Ольги наделал немало шума в российском шоу-бизе – кто-то хвалил девушку за роль, кто-то жестко критиковал. Как бы то ни было, роль незамеченной не осталась.

Свою "ответку" для Ольги Бузовой сделали два чудесных грузина – исполнители Нодар Ревия и Гига Квенетадзе посвятили шоу-диве свою новую песню "Девушка моей мечты".

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Публикация от НОДАР РЕВИЯ (@nodarreviya)

Видела ли новоиспеченная актриса МХАТа клип грузин, достоверно не известно, но он уже успел вызвать споры на странице Нодара Ревия в Instagram. Аудитория разделилась на два лагеря: кто-то с юмором и позитивом отнесся к грузинскому шедевру, кто-то их ругает, мол, зачем обижаете Олю. Тут же нашелся и такой коммент: "Сколько заплатила Бузова грузинам?"

А вы что думаете о клипе двух чудесных грузин?

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (382)
Теги:
Ольга Бузова

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