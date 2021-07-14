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Звезда НХЛ Кирилл Капризов и Стефания Маликова – подробности о новой паре

© photo: Sputnik / Евгения Новоженина
Шоу-бизнес
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Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. На днях стало известно, что дочь певца Дмитрия Маликова Стефания встречается с хоккеистом НХЛ Кириллом Капризовым.

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Публикация от Kirill Kaprizov (@kirillkaprizov)

Подписчики спортсмена вычислили, что они со Стешей отдыхают вместе на Алтае. Совместных снимков пара не публикует, но фолловеры обратили внимание, что молодые люди фотографируются на фоне одних и тех же пейзажей и лайкают друг друга.

Как оказалось, Кирилл, живущий в США с прошлого года, еще несколько недель назад признался, что у него появилась новая девушка из России. В подкасте "Черкас Атлант" на YouTube спортсмен рассказал, что у него есть девушка: "Личная жизнь должна оставаться личной. Но русские девушки лучше американок. Точнее, одна русская девушка", – смущенно сообщил хоккеист.

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Публикация от Kirill Kaprizov (@kirillkaprizov)

20-летний хоккеист из Новокузнецка Кирилл Капризов забил победный гол в финале Олимпиады-2018 и сразу стал самым популярным игроком. Несмотря на возраст, Капризов уже добился серьезных успехов: выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА, завоевал бронзу мирового первенства и серебро молодежного чемпионата мира. В 2020 году Кирилл получил контракт новичка в американском хоккейном клубе "Миннесота Уайлд". С тех пор он жил в США. А еще известно, что парень стал обладателем приза "Колдер Трофи" – награды, которая вручается лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Публикация от Stesha Malikova (@steshamalikova)

Сейчас Капризов должен решить, что делать дальше. В Америке у него заканчивается контракт новичка, и он должен подписать новое соглашение. Поговаривают, что клуб "Миннесота" предлагает ему контракт на 7-8 лет, по которому Капризов будет зарабатывать по 8 миллионов долларов за сезон. Но российский хоккеист пока раздумывает, стоит ли ему связывать себя такими долгосрочными обязательствами.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (382)

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