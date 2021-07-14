"Мое тело – мое дело" – девушка Гарика Харламова не готова сниматься в "обнаженке"

Раздеваться или нет – выбор каждого. Избранница комика Гарика Харламова сделала свой выбор и объяснила его

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. После развода Гарика Харламова с его прекрасной женой-блондинкой Кристиной Асмус сердце шоумена, наконец, покорила новая любовь. О своих чувствах пара с недавних пор уже говорит открыто.

Новая пассия Харламова, его партнерша по комедийному сериалу "Гусары" Екатерина Ковальчук, кстати, похожа на бывшую жену резидента "Comedy Club". Но вот в отличие от "бывшей" девушка громко заявила о том, что сниматься в эротических сценах не будет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk)

"Я не пойду на сцены с обнажением, даже с небольшим. Интимные сцены могут быть разными: очень откровенными или с изяществом и красотой без голой груди в кадре. Если история оправданна, то в ней есть смысл, в остальных случаях – это для меня табу. Мое тело – мое дело. А не всей страны", – уверенно заявила Катерина в беседе с Peopletalk.

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