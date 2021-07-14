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Актриса Екатерина Ковальчук

"Мое тело – мое дело" – девушка Гарика Харламова не готова сниматься в "обнаженке"

photo: katerinakovalchyk / Instagram
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (382)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210714/252314074/Moe-telo-moe-delo---devushka-Garika-Kharlamova-ne-gotova-snimatsya-v-obnazhenke.html

Раздеваться или нет – выбор каждого. Избранница комика Гарика Харламова сделала свой выбор и объяснила его

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. После развода Гарика Харламова с его прекрасной женой-блондинкой Кристиной Асмус сердце шоумена, наконец, покорила новая любовь. О своих чувствах пара с недавних пор уже говорит открыто.

Новая пассия Харламова, его партнерша по комедийному сериалу "Гусары" Екатерина Ковальчук, кстати, похожа на бывшую жену резидента "Comedy Club". Но вот в отличие от "бывшей" девушка громко заявила о том, что сниматься в эротических сценах не будет.

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Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk)

"Я не пойду на сцены с обнажением, даже с небольшим. Интимные сцены могут быть разными: очень откровенными или с изяществом и красотой без голой груди в кадре. Если история оправданна, то в ней есть смысл, в остальных случаях – это для меня табу. Мое тело – мое дело. А не всей страны", – уверенно заявила Катерина в беседе с Peopletalk.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (382)
Теги:
Кристина Асмус, Гарик Харламов

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