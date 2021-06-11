Полуголый солист Little Big шокировал фанатов

От скандала к скандалу – фронтмен группы Little Big Илья Прусикин обнажился и заставил о себе говорить

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Солист Little Big Илья Прусикин не делает пауз в новых скандалах. Теперь вот фанаты обсуждают его откровенное фото в Instagram.

"С мужиками в бане. Неоднозначно звучит, да?" – подписал пост Ильич. Но, как ни приглядывайся, мужиков кроме самого Ильи в кадре нет. Зато автор поста стоит в кокетливой позе полуголый и брутально смотрит на своих фанов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin)

Кто-то из подписчиков даже пошутил – не у возлюбленной ли Софьи Таюрской Илья одолжил трусики.

Вообще солист петербургской рейв-группы Little Big умеет удивлять публику. Еще не отшумел скандал о его любви с коллегой по группе Софьей Таюрской, так теперь Илья предстал в столь откровенном образе.

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