Солистка Little Big Софья Таюрская снялась голой

"Очень эстетично!", "Не у каждой женщины есть такое тело" – фанаты Сони приняла на ура решение певицы обнажиться

ТБИЛИСИ, 14 июн - Sputniik. Солистка популярной питерской группы Little Big Софья Таюрская снялась обнаженной.

Фото в стиле ню Соня выложила у себя в Instagram. Певица их подписала так: "Рекомендую каждой женщине попробовать такую съемку, это кайф".

На снимках солистка Little Big сидит спиной к камере. Если на первом фото она полностью обнажена, то на втором на ней можно разглядеть немного одежды.

Но, пожалуй, не меньше Сони фотосессией довольны ее подписчики, а их у певицы более 630 тысяч. Комментарии к посту есть и с критикой. Как без нее!? Но все-таки больше положительных: "Очень эстетично!", "Не у каждой женщины есть такое тело", "Однозначно для каждой нужно".

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