Ивлеева на фоне слухов о разводе с Элджеем "зажигает" на Миконосе с подругами

Солнце, подруги и веселье на острове – популярная ведущая и блогер Настя Ивлеева решила отдохнуть на полную катушку

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Блогер Анастасия Ивлеева в компании своих подруг-коллег отправилась отдыхать на "греческую Ибицу" – Миконос, на фоне слухов о разводе.

Остров Миконос Кикладского архипелага в Эгейском море называют "греческой Ибицей", поскольку многие богатые и знаменитые люди приезжают туда, чтобы отдохнуть и развлечься как следует.

Настя Ивлеева в компании известных подруг прилетела на остров на частном самолете. Поводом стал день рождения Матильды Шнуровой – бывшей жены лидера группы "Ленинград". Ей исполнилось 35 лет.

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Девушки не устают делиться "горячими" фотографиями в бикини, которые уже оценили подписчики. Некоторые пишут, что после предполагаемого расставания с Элджеем, Ивлееву "потянуло на девочек".

Слухи о разводе пары стали набирать обороты после того, как рэпер опубликовал новый трек SODA, в котором косвенно подтвердил расставание с Настей Ивлеевой. Ивлеева же опубликовала серию снимков в Instagram, поздравив супруга, на что Элджей ответил в комментариях "ностальгия".

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