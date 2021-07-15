"Сердце может не выдержать" – медики рассказали о состоянии Петра Мамонова

Мамонов уже несколько дней находится между жизнью и смертью. У него уже отказали почки и начался сепсис

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Супруга актера и музыканта Петра Мамонова в интервью РЕН ТВ заявила об ухудшении его состояния.

"Легкие целиком и полностью на ИВЛ, в коме. Все на самом деле там хуже. Там не до самостоятельного дыхания уже", – сказала Ольга Мамонова.

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky Актер Петр Мамонов

Ранее в СМИ также появилась информация о том, что у актера отказывает сердце - просто не держит давление. Другими словами, само оно почти не работает. Инсайдер утверждает, что Петру Николаевичу подключили аппарат с дозатором в вену, который подает специальный препарат, чтобы сердце совсем не остановилось.

Мамонов уже несколько дней находится между жизнью и смертью. У него уже отказали почки и начался сепсис. Врачи оценивают состояние артиста как крайне тяжелое.

Напомним, музыкант был госпитализирован в начале июля. До этого он неделю лечился дома. Состояние его ухудшается с каждым днем.

Читайте также: