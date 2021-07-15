У сериала "Локи" будет второй сезон

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Полюбившийся зрителям сериал "Локи" продлили на второй сезон, сообщает издание Deadline.
Но этой новости не пришлось ждать тем, кто внимательно смотрел весь первый сезон. Дело в том, что в сцене после титров заключительного эпизода создатели многосерийки показали досье персонажа со штампом "Локи вернется во втором сезоне".
Напомним, первая серия "Локи" вышла 9 июня 2021 на платформе Disney+. В сериале импозантного и харизматичного хитреца сыграл Том Хиддлстон. В интервью тому же Deadline актер ранее рассказал, что думает о своем персонаже.
"Локи, вероятно, ввела в заблуждение идея, что он обременен выдающейся целью. И, возможно, она оказалась фальшивой и бессмысленной, а его представление о себе или та роль, что он на себя примерил, – излишними. Опыт, который он получил в ходе этой истории, показал ему, что у него больше возможностей", – размышляет актер.
Читайте также:
-
Российский фильм "Майор Гром" признан лучшим по версии Netflix
-
Съемки фильма "Воланд" по Булгакову начались в России
- Современная "Золушка": в Сети появился тизер мюзикла с Билли Портер в роли феи
-
В Сети появились первые кадры со съемок голливудского ремейка "Иронии судьбы"