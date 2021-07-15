"Я еще лет 10 буду ныть!" – Агата Муцениеце о Павле Прилучном

Неисправимый однолюб по натуре, Агата до сих пор не может забыть бывшего мужа и начать новые отношения

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Актриса Агата Муцениеце, которая год назад со скандалом развелась с мужем-актером Павлом Прилучным, призналась, что до сих пор очень трудно справляется с болью и находится в одиночестве.

В браке с Прилучным Агата родила двух детей. По собственному признанию, актриса до сих пор не в силах забыть экс-супруга и не понимает, как другие люди так скоро отходят от разлук с любимыми и с легкостью начинают жизнь с нового листа.

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Сегодня Агата с трудом справляется с болью от развода с Павлом, который, в свою очередь, нагло наслаждается романом с коллегой Мирославой Карпович. Несмотря на предательство и старые обиды, Муцениеце заявляет – ее чувства к Павлу еще не остыли.

"Удивляюсь, как все быстро происходит у голливудских звезд. Они развелись, месяц прошел, и... вернулись к бывшим, – недоумевает 33-летняя актриса. – Потом опять расстались, поменялись, и вот уже снова новая пара... Я не понимаю, ребята, этого. То ли отсталая в этом смысле, то ли мне бабушка какие-то сказки внушила. Что-то я упустила в этой игре".

Агата – однолюб, она в этом смело признается. И эта особенность молодой женщине крайне мешает. Артистке хочется завести новые отношения, но, увы, пока не выходит.

"Я пыталась себя лечить изнутри, но мои сердце и душа до сих пор ранены, – призналась Муцениеце в беседе с подписчиками. – Это ведь тоже прекрасно! Надо прожить эти ощущения сполна. Не надо себя обманывать, показывая окружающим, мол, вот, у меня все хорошо, смотрите! Необходимо принять печальку в своей душе. Так что не знаю, может, еще лет 10 буду ныть".

Читайте также: