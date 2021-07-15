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Пол Уокер

Первое фото дочери Пола Уокера и ее возлюбленного появилось в Сети

© AFP / KEVIN WINTER
Шоу-бизнес
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Мидоу Уокер встречается с молодым актером из Нью-Йорка - молодые сжалились над подписчиками и опубликовали совместное фото

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Фотоснимок с возлюбленным опубликовала единственная дочь актера Пола Уокера, трагически погибшего в 2013 году.

22-летняя Мидоу, которая работает моделью, публично призналась, что влюблена. Ну или подписчики знаменитости сделали такой вывод. В любом случае, поводом для таких мыслей стало первая совместная фото Мидоу и актера Луи Тонтон-Аллана. Кадр появился на странице 25-летнего артиста.

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Публикация от Louis Thornton-Allan (@louisthorntonallan)

"Лучший друг", – лаконично подписал фотографию Луи, снабдив подпись сердечком. "Любовь моя", – написала в свою очередь Мидоу.

Луи Тонтон-Аллан – актер, окончил нью-йоркскую актерскую школу. Впрочем, так же, как и его любимая, подрабатывает моделью. Журналисты уже давно приписывают молодым романтические отношения, но они всех уверяли, что просто дружат. Теперь у многих подписчиков мисс Уокер сомнений в том, что девушка встречается с симпатичным актером, не осталось.

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Публикация от Meadow Walker (@meadowwalker)

К слову, Мидоу Уокер - человек довольно закрытый. Между тем девушка постоянно публикует старые фото отца, а под эгидой фонда отца Paul Walker Foundation помогает нуждающимся детям.

Пол Уокер ушел из жизни 30 ноября 2013 года в городе Санта-Кларита в результате автоаварии. Мужчина сидел на пассажирском месте Porsche Carrera GT, которым управлял его друг Роджер Родас. Тот потерял контроль над управлением, автомобиль развернуло и ударило о деревья. Уокер и Родас погибли на месте.

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