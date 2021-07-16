Равшана Куркова в клипе "Би-2" играет в любовь

Настоящая музыка и настоящее кино – фанаты коллектива "Би-2" в восторге от нового видео про любовь и страдания

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. О выходе нового ролика на совместную с Лизой Громовой песню "Мосты" сообщили сам коллектив "Би-2" у себя в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Би-2 (@b2band)

Попав на страничку команды в YouTube, понимаешь – это не маленький ролик, а целый фильм (продолжительность его 9 минут).

Главную роль в клипе отдали Равшане Курковой. Ее персонаж – актриса, снимающая в ленте о любви и предательстве. Героиня Равшаны в перерывах между съемками, по задумке создателей, разыгрывает любовь под прицелом камеры. И у прекрасной Курковой эта роль выходит тонкой и очень реалистичной.

Несколько линий ролика погружают зрителя в атморсферу съемочной площадки и в кинозал, а еще ты как бы подглядываешь за страданиями главной героини. В общем, посмотреть точно стоит.

"Атмосферный клип. Мне очень понравился", "Самое плохое в клипах Би-2, это когда ты перед просмотром поставил лайк, а после просмотра рука автоматически хочет снова поставить лайк, а он уже стоит", – пишут восторженные подписчики.

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