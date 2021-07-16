10:50 16 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7108
  • 100 RUB4.2316
  • USD3.1386
Поиск
Равшана Кудухова

Равшана Куркова в клипе "Би-2" играет в любовь

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (400)
14 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/10/252334703.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210716/252334798/Ravshana-Kurkova-v-klipe-Bi-2-igraet-v-lyubov.html

Настоящая музыка и настоящее кино – фанаты коллектива "Би-2" в восторге от нового видео про любовь и страдания

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. О выходе нового ролика на совместную с Лизой Громовой песню "Мосты" сообщили сам коллектив "Би-2" у себя в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Би-2 (@b2band)

Попав на страничку команды в YouTube, понимаешь – это не маленький ролик, а целый фильм (продолжительность его 9 минут).

Главную роль в клипе отдали Равшане Курковой. Ее персонаж – актриса, снимающая в ленте о любви и предательстве. Героиня Равшаны в перерывах между съемками, по задумке создателей, разыгрывает любовь под прицелом камеры. И у прекрасной Курковой эта роль выходит тонкой и очень реалистичной.

Несколько линий ролика погружают зрителя в атморсферу съемочной площадки и в кинозал, а еще ты как бы подглядываешь за страданиями главной героини. В общем, посмотреть точно стоит.

"Атмосферный клип. Мне очень понравился", "Самое плохое в клипах Би-2, это когда ты перед просмотром поставил лайк, а после просмотра рука автоматически хочет снова поставить лайк, а он уже стоит", – пишут восторженные подписчики.

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (400)
Теги:
"Би-2"

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Арест участника антиправительственной демонстрации в Гаване, Куба
Раненые журналисты и перевернутые машины: массовые протесты на Кубе - фото
Олимпийский чемпион назвал два пути спасения экономики Грузии
Олимпийский чемпион назвал два пути спасения экономики Грузии
Индийский штамм коронавируса: симптомы и отличия
Индийский штамм COVID: симптомы и отличия
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться