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Телеведущая, певица Ольга Бузова

Бузова запустила шоу назло Даве?

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (405)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210716/252335666/Buzova-zapustila-shou-nazlo-Dave.html

Вся жизнь шоу и все шоу – жизнь. Бузова и Дава, похоже, выжимают все жирные плюсы из своего расставания

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Пары дней не прошло с презентации нового шоу "Красотка" Давида Манукяна, как Ольга Бузова объявила о своем новом проекте. В нем Ольга выводит мужчин на откровенные разговоры о женщинах.

"Я запускаю подкаст "Бузова шоу", в котором глаза в глаза, один на один задам мужчинам самые неудобные вопросы про женщин, которые волнуют не только меня, но и вас. Каждый гость – это человек с интересной судьбой, харизмой и особенным взглядом. Мы обсудим любовь, отношения, а я разберусь во всей этой мужской логике. Ведь мужчины с Марса, а женщины с Венеры. Помните?" – пишет Бузова у себя в Instagram.

Cкриншот фото с Инстаграм Ольги Бузовой
photo: buzova86 / Instagram
Cкриншот фото с Инстаграм Ольги Бузовой

Расставание Ольги Бузовой и Давы было громким – с разборками и скандалами. Но в итоге этот разрыв стал для обоих знаменитостей не только печальной страницей в биографии, но и источником для вдохновения. Оба артиста спели о разбитом сердце, оба активнее стали сниматься в шоу. И вот теперь оба запустили проекты о взаимоотношении полов.

И вот теперь подписчики гадают – случайное ли это совпадение или Бузова запустила свое шоу назло Даве.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (405)
Теги:
Давид Манукян (Дава), Ольга Бузова

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