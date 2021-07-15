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"Он прям как фея-крестная" – подписчики о новом шоу Давы

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (391)
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Дава дарит счастье женщинам? Девушки собираются в длинную очередь, чтобы попасть на новое шоу звезды

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. В открытом доступе появилась первая серия шоу о преображении "Красотка". Ведущий в шоу – блогер и исполнитель Дава. О запуске проекта он рассказал у себя в Instagram.

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Публикация от Дава Ⓜ️ Всё будет хорошо🧸 (@dava_m)

"Одна реальная история девушки, которой мне удалось помочь. Шоу "Красотка", 1-я серия уже на канале. Бегом на Ютуб, чтобы увидеть преображение. Каждая девушка достойна быть счастливой, но не у всех это получается... Иногда нужен просто совет, импульс, который послужит трамплином в жизни. Кому еще нужна моя помощь? Пиши коммент и заполни анкету под видео на канале Ютуб", – пишет Дава.

Шоу длится менее 20 минут. За это время героиня по закону жанра из Золушки преображается в сказочную принцессу. Судя по всему и формат, и длительность зрителям пришлись по душе.

"Давид, 20 минут идеально, не люблю когда тянут. Молодец. Все понятно, все красиво", "Хорошее доброе шоу, Давид ждем следующие серии. Так приятно смотреть на счастливых женщин", – пишут подписчики канала на YouTube.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (391)
Теги:
Давид Манукян (Дава)

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