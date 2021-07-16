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Лев Лещенко

Рэпер Loc-Dog и Лев Лещенко выпустили клип на песню "Мы будем жить"

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (405)
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https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210716/252335888/Reper-Loc-Dog-i-Lev-Leschenko-vypustili-klip-na-pesnyu-My-budem-zhit.html

Когда два поколения сходятся во мнении и вкусе, это всегда выглядит достойно. Дуэт Лещенко и рэпера Loc-Dog отличный тому пример

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. То, что у него совместный проект с великим Лещенко, рэпер написал у себя в Instagram, опубликовав совместное фото с мэтром.

"В моем поколении уважение к старшим – это принцип, который не обсуждается. В юности я был полон протеста, но чем старше становлюсь, тем больше становится желания перенимать опыт", – пишет рэпер.

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Публикация от Loc-Dog (@locdog2070)

В клипе рассказана истории о том, как к своей цели, преодолевая все препятствия, идут совсем еще юная футболистка, балерина, баскетболист. Героями также стали участники детского хора и офисный работник, мечтающий стать альпинистом.

То, что ролик разрывает шаблоны – это факт. Сам по себе дуэт более чем непредсказуем. А тут еще такая глубокая смысловая нагрузка. Но судя по всему, этот "разрыв шаблонов" пришелся по душе многим, кто посмотрел ролик в YouTube.

"Оууу, как же это слишком по-доброму для 21 года", "Ничего себе дуэт! Как неожиданно, но очень органично получилось. Супер!", "Шикарно! Свет, добро, улыбка! Огромное уважение Льву Валерьяночу! Большое спасибо Александру Жвакину (Лок догу)", – комментируют видео подписчики.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (405)

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