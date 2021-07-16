Бурунов планирует добавить проекту свежести и юмора, и отличаться от предшественников. А его предшественник был Сергей Шнуров

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Актер Сергей Бурунов – ведущий нового сезона шоу "Форд Боярд". И то, что это не слухи, теперь уже сомнений нет. Актер и шоумен опубликовал у себя в Instagram.

"Друзья. Я стал ведущим нового сезона #фортбоярд на @tv_ctc», - пишет Сергей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Бурунов (@sergeyburunovofficial)

"Когда программа появилась на российском телевидении, я, вместе со всей страной, не мог оторваться от экрана. Все эти тигры, сокровища, таинственные испытания, Паспарту, старец Фура. Мог ли, ребенок из Орехово-Борисово Южное, представить, что так повернется жизнь… Сыграть я бы наверное не решился! А вот какой из меня хозяин Форта 2021, вы узнаете на СТС", – говорится в посте.

Известно, что участниками нового сезона стали Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Юлия Михалкова, Ирина Носова, Юлия Топольницкая и другие.

Перед началом съемок новый ведущий шоу и его участники провели десять дней на карантине, чтобы получить от французских властей разрешение на въезд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Бурунов (@sergeyburunovofficial)

После записи шоу у Сергея Бурунова будет пара дней на прогулки по Парижу. Еще в одном посте он просит посоветовать ему хорошего гида. Так что если вы ходите погулять с актером по Парижу – срочно предлагайте ему себя в гиды.

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