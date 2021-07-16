Дочь Заворотнюк озвучила страшный диагноз

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк – Анна Заворотнюк призналась, что уже несколько лет страдает от депрессии.

Заворотнюк опубликовала пост в своем Instagram, где решила поговорить с подписчиками откровенно и быть честной. Девушка написала, что чаще всего старается транслировать исключительно радость и нести лишь позитивный заряд в массы, однако сейчас все не так, и ей трудно с этим жить.

"Мой диагноз: депрессия, угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с ней с помощью специалистов. Я отказалась от общения с друзьями, лишила себя всех возможных удовольствий. И кроме безысходности не видела ничего в этой жизни", – пишет Анна.

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Там же Заворотнюк отмечает, что долго сомневалась, говорить об этом или нет, однако сейчас ей хотелось поделиться проблемой. По словам девушки, сейчас ее состояние и настроение переменчиво, иногда она чувствует какие-то силы, а порой не может и встать с кровати.

"Я лечусь и уверена, что все будет хорошо. Просто почувствовала, что мне нужно выплеснуть это, так как я хочу быть честной с вами. Хочу мотивировать себя этим постом, набираться сил и возвращаться в прежнюю жизнь. Нет сил расписывать все подробности своего состояния, думаю, что люди, кто сталкивался с такими проблемами, меня поймут. Если кому-то сейчас тоже очень плохо, то пусть это будет знаком, что вас ждет большое счастье впереди. Берегите свое здоровье как физическое, так и ментальное", – подытожила Заворотнюк.

В комментариях фолловеры только поддерживают Анну, желая поскорее ей избавиться от проблем. Многие пишут, что такое состояние не удивительно в данной ситуации, ведь ее мама – Анастасия Заворотнюк тяжело больна, лечение проходит в течение нескольких лет.

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