"Ты счастливый, как никто!": Лепс принимает поздравления с днем рождения

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Николай Басков поздравил своего коллегу и друга Григория Лепса с днем рождения - сегодня артист празднует 59-й день рождения.
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"Дорогой мой друг! Невероятный человек и музыкант! От всего сердца присоединяюсь к многочисленным поздравлениям огромной армии фанатов, в которую вхожу и я. Живи, люби, твори долгие годы! Ты счастливый, как никто!!!" - пишет Басков.
На странице Лепса в Instagram появилось трогательное поздравление и от команды артиста.
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"Дорогой Григорий Викторович, поздравляем! Пусть жизнь будет расцвечена яркими красками, наполнена мощной энергией, позитивными событиями, приятными открытиями, а рядом всегда будут родные и близкие люди! Реализации намеченных планов, сил, любви и очень крепкого здоровья. Пусть все мечты сбываются. Будьте счастливы! Мы вас любим", - написано в посте.
К поздравлениям присоединились многочисленные поклонники, а также знаменитости - Лолита Милявская и другие.
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