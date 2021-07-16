Что общего у Моргенштерна и Алены Швец? Раскрываем интригу

Оказывается, этих двух исполнителей больше всего слушают в России. Пресс-служба сервиса Spotify распространила меломановскую статистику

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Стриминговый сервис Spotify опубликовал список самых прослушиваемых исполнителей в России – в топе оказался рэпер Моргенштерн.

Spotify спустя год работы в России решил подвести итоги. Так, помимо москвичей и петербуржцев музыку в Spotify активно слушали жители Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Уфы.

В топе сольных исполнителей у российских пользователей оказались российские же рэперы, а также хип-хоп-артисты из Казахстана и Беларуси.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

Первым в десятке оказался Моргенштерн, сразу за ним Скриптонит и Кизару. В пятерку лидеров вошли также ЛСП и Pharaoh.

Среди исполнительниц самой популярной в России оказалась Алена Швец. Она даже опередила Билли Айлиш. Третью строчку занимает Ариана Гранде, за ней идут Дора, Zivert, Земфира, Лана Дель Рей. Замыкают десятку Дуа Липа, Клава Кока и Холзи.

В тройку самых прослушиваемых треков вошли "Снова я напиваюсь" Slava Marlow, "Дежавю" kizaru и "Cristal & МОЁТ" (Моргенштерн). В топ-10 также попали треки Скриптонита и BTS. Наиболее популярными жанрами в России оказались русский и зарубежный хип-хоп, поп-музыка, рок, EDM, русский альт-поп, альтернативный метал, а также k-pop.

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