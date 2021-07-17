Что подарила Агутину на день рождения его супруга Анжелика Варум

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Накануне прекрасному Леониду Агутину исполнилось 53 года. Звучали сотни поздравлений и пожеланий. Но самым трогательным, пожалуй, можно назвать поздравление от Анжелики Ворум.
Супруга музыканта опубликовала у себя Instagram стихотворение.
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"Нарушив конфиденциальность,
Презрев нюансы и детальность,
И прочую сентиментальность,
Скажу лишь пару-тройку слов:
Будь, не взирая на фатальность, глобальность и монументальность,
Во что бы то ни стало счастлив!
И обязательно здоров!" – пишет Агутину его возлюбленная.
Певица также пожелала супругу, чтобы его не покидало вдохновение. Подписчики оценили поздравление Анжелики. "Лучшая пара в истории шоубиза", "Вы с Анжеликой самые крутые. Обожаю ваш дуэт!!!" – пишут они.
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