Что подарила Агутину на день рождения его супруга Анжелика Варум

Звездной чете признаются в любви многочисленные поклонники и называют их лучшей парой российского шоубизнеса

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Накануне прекрасному Леониду Агутину исполнилось 53 года. Звучали сотни поздравлений и пожеланий. Но самым трогательным, пожалуй, можно назвать поздравление от Анжелики Ворум.

Супруга музыканта опубликовала у себя Instagram стихотворение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анжелика Варум (@avarum)

"Нарушив конфиденциальность,

Презрев нюансы и детальность,

И прочую сентиментальность,

Скажу лишь пару-тройку слов:

Будь, не взирая на фатальность, глобальность и монументальность,

Во что бы то ни стало счастлив!

И обязательно здоров!" – пишет Агутину его возлюбленная.

Певица также пожелала супругу, чтобы его не покидало вдохновение. Подписчики оценили поздравление Анжелики. "Лучшая пара в истории шоубиза", "Вы с Анжеликой самые крутые. Обожаю ваш дуэт!!!" – пишут они.

Читайте также: