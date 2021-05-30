Помните хит "Мальчик босоногий"? Агутин записал новую супер-песню "Сочи" в том же стиле

Песня "Сочи" вошла в новый 15 студийный альбом Агутина "Включите свет", в трек-листе есть еще 14 композиций, в том числе заглавная композиция "Включите свет"

ТБИЛИСИ, 30 мая- Sputnik. Певец, музыкант и композитор Леонид Агутин представил на YouTube клип "Сочи" - зрители сразу же сравнили ее со знаменитым хитом "Мальчик босоногий".

"Рад представить вам клип на эту песню из нового альбома, — написал Агутин в Instagram. — Мне композиция нравится и всем, кого я знаю, тоже. А дальше — вы сами".

Песня записана совместно с голландским гитаристом Джимми Розенбергом. Действие происходит в солнечном Сочи на берегу Черного моря. Леонид Агутин играет самого себя и вместе с командой выступает в одном из самых известных ресторанов города на чьем-то дне рождения.

Гости праздника - в исполнении Андрея Мерзликина, Любови Толкалиной, Лады Чуровской и других, то дерутся, то танцуют, то мирятся.

"Море света! Чудесное настроение!", "Зажигательно и жизненно", "Посмотрел, послушал и понял, что эмоции те же, что во времена "Босоногого мальчика", — написали в комментариях зрители.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova Певец Леонид Агутин на вечеринке

Песня "Сочи" вошла в новый 15 студийный альбом Агутина "Включите свет", в трек-листе есть еще 14 композиций, в том числе заглавная композиция "Включите свет", а также "Счастье не вешает нос", "Инопланетяне", "Было так хорошо" и другие.

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