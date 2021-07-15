"Как к родному сыну": брат Моргенштерна рассказал об отношениях рэпера с тестем и тещей

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Двоюродный брат рэпера Моргенштерна – Максим Моргенштерн рассказал об отношениях кузена с невестой и ее родителями.

Двоюродный брат отметил, что у Моргенштерна с будущим тестем и тещей прекрасные отношения.

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"Алишер правильно все делает. Живет, как хочет, живет в кайф. Я за то, чтобы люди не упускали свою жизнь. И не нужны эти рамки, навязанные обществом. Главное, не мешать другим. А родители Дилары относятся к нему уже как к родному сыну", – признался Максим Моргенштерн изданию "СтарХит".

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Напомним, что порицания в сторону Моргенштерна начались, когда он в частном самолете в присутствии тестя и тещи разделся догола, соорудив баню прямо на борту. Тогда подписчики писали, что родители на фото кажутся смущенными, и терпят выходки будущего зятя из-за денег.

Недавно Алишер в ответ на предложение руки и сердца от своей девушки Дилары вручил ей кольцо. Моргенштерн попросил возлюбленную стать его женой. Зинатуллина, конечно, согласилась.

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