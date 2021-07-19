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"Как подросток": помолодевшая жена Урганта с новой стрижкой восхитила Сеть

© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (423)
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Sputnik Грузия
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Все фанаты знаменитого телеведущего Ивана Урганта восхищаются натуральной красотой его 43-летней избранницы

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Жена телезвезды Ивана Урганта шокировала Сеть – помолодевшая Наталья Кикнадзе похвасталась новой "подростковой" прической.

Ургант больше 10 лет счастлив в браке с Кикнадзе. Семейная пара воспитывает двух общих дочек и старшую Эрику от первого мужа Натальи. Иван стал все чаще делиться снимками своих наследниц в Instagram, а теперь пришла очередь и любимой жены артиста.

В своем аккаунте Ургант опубликовал новый снимок возлюбленной, запечатленный во время водной прогулки на корабле.

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Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

Кикнадзе остановилась на очень скромном, но стильном образе. Классические джинсы свободного кроя и темно-синяя рубашка подчеркнули естественную красоту Натальи. Жена Урганта отказалась от яркого макияжа, но не забыла про красивую укладку.

Поклонникам понравилась новая, короткая стрижка избранницы звезды, которая сделала ее еще моложе и свежее.

"Такая молодая", "Красотка, очень идет эта прическа", "Как подросток", "Естественная и стильная", "Стрижка – огонь", – восхитились подписчики.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (423)
Теги:
Иван Ургант

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